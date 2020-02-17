Bahçelievler'deki silahlı kavgada vurulan baba ve oğlu hayatını kaybetti

Bahçelievler 'de alacak verecek meselesi yüzünden bir emlakçının silahla vurduğu baba ve oğlu kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde alacak verecek meselesi yüzünden kimliği belirsiz bir emlakçı, silahını çıkartarak tartıştığı Sami Bulut ile oğulları Kürşat ve Samet Bulut'u vurarak olay yerinden kaçmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan baba Sami Bulut ile oğlu Kürşat Bulut'un yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

(İHA)