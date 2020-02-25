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Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin koronavirüs nedeniyle boşaltıldığı iddiaları yalanlandı

İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisinin koronavirüs nedeniyle boşaltıldığı iddialarına hastanenin resmi Twitter hesabından yalanlama geldi.

25.02.2020 22:17 | Son Güncelleme: 25.02.2020 23:01

Bahçelievler Devlet Hastanesi,acil servisin koronavirüs nedeniyle boşaltıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

HASTANE İDDİALARI YALANLADI

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin hesabından yaptığı açıklamada "Acil Servisin kapatıldığı bilgisi asılsızdır. Her zamanki gibi hastalarımıza hizmet verilmektedir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Yüksek ateş şikayetiyle Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne başvuran bir koronavirüs şüphelisi nedeniyle hastanenin acil servisinin karantinaya alındığı ileri sürülmüştü.

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin koronavirüs nedeniyle boşaltıldığı iddiaları yalanlandı

Bahçelievler Devlet Hastanesi, Acil Servis, Twitter, Güncel


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