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Bahçelievler Kaymakamlığından "cinsel istismar" açıklaması Açıklaması

Bahçelievler Kaymakamlığı, ilkokul öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasına ilişkin gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

17.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:34Bahçelievler Kaymakamlığından
Kaymakamlığı, ilkokul öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasına ilişkin gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "10 Şubat'ta ilçemizde meydana gelen ilkokul öğrencimiz S.A'ya yönelik cinsel istismar olayı hemen adli makamlara intikal ettirilmiş ve olayın şüphelisi İ.S, başlatılan soruşturma kapsamında 11 Şubat'ta tutuklanmıştır. Konuyla ilgili olarak başlatılan adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir. Bu menfur olaydan büyük üzüntü duyuyor, konuyu yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bahçelievler, Güncel

Kaynak: AA

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