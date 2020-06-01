BAHÇELİEVLER VE GAZİOSMANPAŞA'DA VATANDAŞLAR SOKAĞA AKIN ETTİ

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte Gaziosmanpaşa ve Bahçelievler'de vatandaşlar sokağa akın etti.

01.06.2020 03:17 | Son Güncelleme: 01.06.2020 03:23
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte Gaziosmanpaşa ve Bahçelievler'de vatandaşlar sokağa akın etti. Gaziosmanpaşa'da çay ocağını açan bir esnaf, vatandaşlara çay satışı yaptı
İstanbul'da hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısından itibaren sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte Gaziosmanpaşa'da ve Bahçelievler'de vatandaşlar sokağa akın etti. Kısıtlamayla birlikte normalleşme adımları kapsamında çay ocaklarının açılmasına da izin verilmesi nedeniyle gece saatlerinde Gaziosmanpaşa'da bir esnaf işyerini açarak vatandaşlara çay servisi yaptı. Gaziosmanpaşa 50'inci Yıl Caddesi'ne ve Bahçelievler'de Şirinevler Meydanı'na çıkan vatandaşlar yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşların maske taktığı görülürken bazı vatandaşlar ise maske takmadan yürüyüş yaptı. Gaziosmanpaş'da bir esnaf, kısıtlama kararının kalkmasıyla birlikte normalleşme adımları kapsamında açılmasına izin verilen çay ocağını açarak vatandaşlara çay servisi yaptı. Vatandaşlar ise açılan çay ocağında taburelere ve masalara oturarak çay içti.
'3 AYDIR İLK DEFA AÇTIM"
Gaziosmanpaşa 50'incü Yıl Caddesi üzerinde yürüyüş yapmaya çıkan bir kişi, "Sokağa çıkma yasağı bitti, özgürlüğümüze kavuştuk. Maske takmayı itinalı bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor" dedi. Çay ocağını açarak vatandaşlara çay satılı yapan esnaf, "Kısıtlamalar bitti. 3 aydan bu yana ilk defa bu akşam açtım. Devlet bize bir çözüm üretecek mi" diye konuştu. BAHÇELİEVLER VE GAZİOSMANPAŞA’DA VATANDAŞLAR SOKAĞA AKIN ETTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, İstanbul, Güncel, Haber

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