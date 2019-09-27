Bahçelievler ve güngören'de vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Bahçelievler'de ve Güngören'de oturan çok sayıda vatandaş yorgan ve battaniyelerini de alarak parklarda toplandı. Bazı vatandaşlar yorgan ve battaniyeleri ile bazıları da çadır kurarak geceyi dışarıda geçiriyor.





İstanbul'da dün saat 13.59'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Bahçelievler ve Güngören'de oturan çok vatandaşlar parklarda toplandı. Deprem sonrası evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar Bahçelievler Yenibosna Kuleli Parkı'nda toplandı. Parka gelen vatandaşlar evlerinde kalmaktan korktuklarını belirterek gece parkta geçireceklerini dile getirdiler. Bazı vatandaşlar yorgan ve battaniyeleri ile parka gelirken bazıları da çadır kurdu.





Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahar'da geceyi parkta geçiren vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlarla konuşan Başkan Bahar, alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi.





Güngörenliler ise Güneştepe Parkı ile Aliya İzzetbegoviç Parkı'na akın etti. Çanta, yorgan, battaniye ve çadırlarıyla parka gelen vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor.