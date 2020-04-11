Bahçelievler ve Sultanbeyli'de sahte maske ve koruyucu tulum operasyonu

BAHÇELİEVLER'de sahte maske üretimi yapılan tekstil atölyesi ile Sultanbeyli 'de sahte koruyucu tulum üretimi yapılan 2 işyerine dün düzenlenen operasyonlarda 29 bin 500 sahte maske ile bin 965 sahte koruyucu tulum ele geçirilirken, 2 işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesindeki bir tekstil atölyesinde sahte maske üretimi yapıldığını ihbarı üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Tekstil atölyesine dün saat 15.30 sıralarında yapılan operasyonda 3 bin 500 satışa hazır maske ve 26 bin dikime hazır maske ele geçirildi. Tekstil atölyesi sahibine 3 bin 180 lira para cezası kesilirken, izin belgesiz, ruhsatsız ve sağlıksız bir ortamda maske üretimi yapılan işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Sultanbeyli Hasanpaşa ve Necip Fazıl Mahallelerinde ruhsatsız, sağlıksız ve hijyenik olmayan koruyucu tulum üretimi yaptığı belirlenen 2 işyerine yapılan operasyonlarda ise bin 965 koruyucu tulum ele geçirildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen bir işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: DHA

- İstanbul