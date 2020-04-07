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Bahçesaray Belediye Başkanı Arvas ve başkan yardımcısı Takmaz'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"...

Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ile başkan yardımcısı Ramazan Takmaz, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına birer maaşlarını bağışlayarak destek verdiler.

07.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:26
Bahçesaray Belediye Başkanı Arvas ve başkan yardımcısı Takmaz'dan
Van 'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ile başkan yardımcısı Ramazan Takmaz, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına birer maaşlarını bağışlayarak destek verdiler.

Ülkemizde Korona virüs (Covid-19) salgınının başladığı ilk günlerden itibaren tüm Türkiye'de olduğunu gibi Bahçesaray Belediyesi de ilçede aldığı önlem ve tedbirlerle yoğun bir mücadele yürütüyor. Yürütülen mücadelenin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ile başkan yardımcısı Ramazan Takmaz, birer maaşlarını bağışlayarak destek verdiler. Başkan Arvas yardımcısı Takmaz, "Kampanyaya 1 aylık maaşımla bende katılıyor ve destek veriyorum. Bu zor süreçte maddi veya manevi devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dediler. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Bahçesaray, Meki Arvas, Van, Yaşam
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