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Bahçesaray'da çatı yangını korkuttu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir evin çatısında çıkan ve mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşatan yangın, itfaye ekipleri tarafından söndürüldü.

22.09.2019 13:13Bahçesaray'da çatı yangını korkuttu
Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir evin çatısında çıkan ve mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşatan yangın, itfaye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Doğanyayla Mahallesi'nde ikamet eden Medeni Bulut'a ait evin çatısında meydana geldi. Evin çatısında bilinmeyen bir neden dolayı çıkan yangın, mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Bahçesaray Gurup Amirliği ile Bahçesaray Belediyesi ekipleri, atandaşlarında yardımı ile yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında büyük çaplı maddi zarar meydana geldi. - VAN

Bahçesaray, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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