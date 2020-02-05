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Bahçesaray'da çığ altında kalan 2 kişiyi arayan ekibin üzerine çığ düştü

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştüğünü söyledi.

05.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:44Bahçesaray'da çığ altında kalan 2 kişiyi arayan ekibin üzerine çığ düştü
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştüğünü söyledi.
Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün düşen çığın altında kalan iş makinesi ve minibüsteki 7 kişinin kurtarıldığını, 5 kişinin ise yaşamını yitirdiğini anımsattı.
Söz konusu bölgede 2 kişinin daha çığ altında kaldığının değerlendirildiğini ve ekiplerin bu yönde çalışma yürüttüğünü belirten Bilmez, "Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmaları esnasında çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı." dedi.
Bilmez, bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildiğini kaydetti.

Emin Bilmez, Bahçesaray, Van, Güncel

Kaynak: AA

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