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Bahçesaray'da çığ düştü (1)

Bahçesaray yolunda çığ düşmesi sonucu minibüs ve iş makinesinin kar yığını altında kaldığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

04.02.2020 18:59 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:59Bahçesaray'da çığ düştü (1)

yolunda çığ düşmesi sonucu minibüs ve iş makinesinin kar yığını altında kaldığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Akşam saatlerinde Bahçesaray- karayoluna çığ düştüğü ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye  AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu belirterek,

"Bahçesaray- Van karayolunda minibüs ve bir iş makinesinin çığ altında kaldığı ihbarı bize ulaştı. Ekipler bölgeye yönlendirildi" dedi.



Bahçesaray, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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