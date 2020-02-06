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Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cenazesi çıkarıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgede yapılan arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

06.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:02Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cenazesi çıkarıldı
'ın ilçesinde çığ düşen bölgede yapılan arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a yükseldi.
Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede 2-3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Çığ felaketinin yaşandığı bölgede arama çalışması yürüten Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı.
Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Bahçesaray, Van, Güncel

Kaynak: AA

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