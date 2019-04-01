Bahçesaray
'da halk seçimini AK Parti
'den yana kullandı
VAN - Van
'ın Bahçesaray ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Belediye Başkan Adayı Meki Arvas
seçimi kazanmasının ardından, vatandaşlar halay çekerek seçim zaferini kutladı. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların büyük bölümünü AK Parti Başkan Adayı Meki Arvas'ın almasıyla AK Partililer sevinç gösterisinde bulundu. Başkan adayı Meki Arvas, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elmas
Ay, Bahçesaray eski Belediye Başkanı Naci Orhan
, partililer ve çok sayıda vatandaşlar bir araya gelerek kutlama yaptı. Başkan adayı Meki Arvas, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı toplana kalabalığı selamlayarak seçimin kazanmasında emeği geçen vatandaşlara teşekkür etti.Burada bir konuşma yapan AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, "Değerli Bahçesaray halkı, hepiniz mutluluğumuzu, birlik ve beraberliğimizi paylaştığınız için hepinizi cani gönülden tebrik ediyorum. Bilar AK Parti ailesi olarak yaklaşık 50 gündür alanda iken bir kota koymuştuk. Dedik ki Bahçesaray'da 31 Mart'ta güller, sümbüller bu yaz farklı açacak. Allah'ın izniyle verilen sözler, ve emekle Bahçesaray yüzde 68 ile AK Parti kazandı. Emeği geçen herkese cani gönülden teşekkür ediyorum" dediYapılan konuşmaların ardın kalabalık Türkçe ve Kürtçe müzikler eşliğinde halay çekti."Meki Arvas'ın özgeçmişi"Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Arvas mahallesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini ilçede tamamladı. AK Parti kurucu üyesi olan Arvas, partinin il genel meclisi üyeliğini de yaptı. Arvas, evli ve 5 çocuk babasıdır.
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Kaynak: İHA