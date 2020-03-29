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Bahçesaray'da korona virüs tedbirleri

Van'ın Bahçesaray ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilçeye giriş çıkış yapan vatandaşlar sağlık taramasından geçiriliyor.

29.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:11
Bahçesaray'da korona virüs tedbirleri
Van 'ın Bahçesaray ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilçeye giriş çıkış yapan vatandaşlar sağlık taramasından geçiriliyor.

Çin'de ortaya çıkarak kısa süre içerisinde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında hayata geçirilen önlemler arttırıldı. Bu kapsamda enfeksiyonun ilçe sınırları içerisinde yayılma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında kaymakamlık, ilçe sağlık personeli, jandarma, emniyet ve belediye personelinden oluşan ekip tarafından ilçeye giriş ve çıkış yapan vatandaşlar ateş ölçer ile doktor eşliğinde muaye edilerek geçişlerine izin veriliyor. - VAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Bahçesaray, Van, 3. Sayfa

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