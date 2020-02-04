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Bahçesaray'da minibüsün çığ altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

04.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:24Bahçesaray'da minibüsün çığ altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi
'ın ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu söyledi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekiplerinin gönderildiğini belirten Bilmez, şöyle devam etti:
"Bize ilk gelen bilgi o yönde. Van Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde minibüs ve bir iş makinesinin çığ altında kaldığı ihbarı bize ulaştı. Ekipler bölgeye yönlendirildi. Yoğun kar ve tipi etkili."

Emin Bilmez, Bahçesaray, Van, Güncel

Kaynak: AA

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