Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bahçesaray'da trafik kazası; 1 ölü, 1 yaralı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

08.09.2019 16:35 Bahçesaray'da trafik kazası; 1 ölü, 1 yaralı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan çeşme mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 60 NL 003 plakalı minibüs, bilinmeyen bir nedenden dolayı yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında Mustesin Ayna ise olay yerinde hayatını kaybederken, minibüste bulunan oğlu Metin Ayna ise yaralandı. Yaralı Metin Ayna, ambulansla kaldırıldığı Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - VAN

Bahçesaray, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:40   - E5'te makas atarak hız yapan gençler zincirleme trafik kazasına neden oldu
17:36   E5'te makas atarak hız yapan gençler zincirleme trafik kazasına neden oldu
17:28   Girdikleri evden 10 bin TL'!ik ziynet eşyası çalan "hamile" hırsızlar yakalandı
17:26   Çatı katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
17:26   Kaybolan engelli genci,AKUT ekipleri buldu
17:24   Evin çatısından düşen yaşlı kadın öldü
17:24   Mardin'den kahreden haber: Güvenlik korucusu şehit oldu