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Bahçesaray'daki 5 hasta askeri helikopterle Van'a sevk edildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 5 kişi, yolların kapalı olması nedeniyle askeri helikopterle il merkezine sevk edildi.

21.02.2020 19:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:58Bahçesaray'daki 5 hasta askeri helikopterle Van'a sevk edildi
'ın ilçesinde rahatsızlanan 5 kişi, yolların kapalı olması nedeniyle askeri helikopterle il merkezine sevk edildi.

Van- Bahçesaray kara yolunda 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin andından yolun kapalı olması nedeniyle hastalar helikopterle sevk edilmeye devam ediliyor. Bahçesaray Devlet Hastanesinden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesi gereken 5 hasta için askeri helikopter kalktı. İlçe Komutanlığı pistine inen helikopter, düşük yapan Yasemin Tan ile değişik sağlık sorunları bulunan Ali Akyol, Mehmet Tanış, Fazile Kavalı ve Medine Seçen'i alarak Van Jandarma Filo Komutanlığına getirdi. Burada hazır bekletilen ambulanslara alınan hastalar, götürüldükleri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. - VAN

Bahçesaray, Jandarma, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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