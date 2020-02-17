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Bahçesaray-Hizan ve Gürpınar-Başkale yolu ulaşıma kapatıldı

Van'ın Gürpınar-Başkale ile Hizan-Bahçesaray yolları ulaşıma kapatıldı.

17.02.2020 20:31 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:31Bahçesaray-Hizan ve Gürpınar-Başkale yolu ulaşıma kapatıldı
Van'ın Gürpınar- ile Hizan- yolları ulaşıma kapatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van-Bahçesaray kara yolunun çığdan dolayı kapalı olması nedeniyle Bahçesaray ilçemize ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlanıyordu. Hizan-Bahçesaray yolu 17.02.2020 (bugün) 18.00 ile 07.00 saatleri arasında Bitlis Valiliğince çığ tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Ayrıca Gürpınar-Başkale kara yolu Güzeldere Geçidi bugün saat 17.30 itibariyle yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı" denildi. - VAN

Bahçesaray, Gürpınar, Başkale, Hizan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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