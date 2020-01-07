Haberler » Güncel » Bahçesaray ışıl ışıl - Haber

Bahçesaray ışıl ışıl

Van Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray şehir merkezinde yapmış olduğu ışıklandırmayla ilçeye ayrı bir güzellik kattı.

07.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:56 Bahçesaray ışıl ışıl
Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde yapmış olduğu ışıklandırmayla ilçeye ayrı bir güzellik kattı.

İlçe belediyelerine verdiği desteklerle kent gelişimine katkı sunan Van Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray ilçesine de önemli bir hizmet desteği sundu. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla Fen İşleri Daire Başkanlığı, ilçenin en işlek caddelerinden biri olan Mütiullah Caddesi'nde ışıklandırma çalışması yaptı. Yeni haliyle ilçe halkının beğenisini kazanan cadde, havanın kararmasıyla da ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Yapılan ışıklandırma çalışmasının ardından caddenin çok güzel bir görüntüye kavuştuğunu belirten cadde esnafı Tarkan Kaymaz, "Daha önce havaların kararmasıyla birlikte ilçe merkezi karanlığa gömülüyordu. Işıklandırmayla birlikte caddeye ayrı bir güzellik ve hareketlilik geldi. Geç saatlere kadar insanlar şehir merkezinde gezip alışveriş yapabiliyor. Çalışmalarından dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Burhan Kurgu ise, ilçe merkezinin yapılan çalışma ile ışıl ışıl olduğunu ifade ederek, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - VAN

Emin Bilmez, Bahçesaray, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:31   Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu; 24 köy yolu kapalı - Haber
12:31   Korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
12:26   Çankırı'da 20 köy yolu kapandı - Haber
12:26   Dündar'dan Erdem'e iade-i ziyaret - Haber
12:26   Mersin'de elektrik direkleri devrildi, fırtına tekneleri batırdı - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
11:15   Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Haber
10:57   Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay - Haber
10:23   İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir - Haber
10:10   Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Haber
7.01.2020 12:35:37