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Bahçesaray usulü rafting

Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçesinde düzenlenen ve 4 gün boyunca 50 takımın yarışacağı Türkiye Rafting Şampiyonası Bahçesaray'da start aldı.

17.10.2019 15:22Bahçesaray usulü rafting
Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçesinde düzenlenen ve 4 gün boyunca 50 takımın yarışacağı Türkiye Rafting Şampiyonası Bahçesaray'da start aldı. Bahçesaraylı gençlerin ilkel yöntemlerle yaptıkları bot, izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından 17-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen, Van Valiliği, Bahçesaray Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bahçesaray Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen ve değişik branşlarında 50 takım ve yaklaşık 524 sporcunun katılımıyla ilçe merkezinden geçen Bahçesaray Çayı üzerinde belirlenen parkurda başladı.

İlkel yöntemlerle rafting botu yaptılar

Bahçesaraylı bir gurup genç, Türkiye Rafting Şampiyonası öncesi köpük, tahta parçası, kalas, petşişe ve bidonlarla yaptıkları 'Yerli bot'la çay üzerinde yaptıkları rafting, izleyenlerden tam not aldı. Gençlerin yarışı Bahçesaray merkezde botlarının dağılmasıyla son buldu. - VAN

Bahçesaray, Türkiye, Van, Spor

Kaynak: İHA

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