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Bahçesaraylılardan örnek davranış

Türkiye R4 Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarının yapıldığı Van'ın Bahçesaray ilçesinde vatandaşlar, yüzlerce sporcuyu evlerinde ağırlayarak misafirperverlik örneği sergiledi.

19.10.2019 16:03Bahçesaraylılardan örnek davranış
Türkiye R4 Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarının yapıldığı Van'ın Bahçesaray ilçesinde vatandaşlar, yüzlerce sporcuyu evlerinde ağırlayarak misafirperverlik örneği sergiledi.

Bahçesaraylı vatandaşlar, Türkiye R4 Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarına katılacak sporcuları ağırlamak için günler öncesinden hazırlık yaptı. Kaymakamlık ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün çağrısı üzerine evlerini sporcular için hazırlayan vatandaşlar, misafirperverlik örneği sergiledi. Yarışma için ilçeye 40 ilden gelen 600 sporcunun bir kısmı, belirlenen yerlerde ağırlanırken, vatandaşlar 150 sporcuyu evlerinde misafir etti.

Bahçesaray Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Affan Orhan, sporcuları evlerine misafir eden hemşerilerinin isimlerini sosyal medya hesabında yazıp teşekkür etti. Affan, "Bugün artık Bahçesaraylıların tüm Türkiye'de kardeşleri, arkadaşları var. Bu organizasyona başladığımızda misafirleri konuk olarak kabul eden, evlerini açan aşağıda isimleri yazılı hemşehrilerime ve ailelerine Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz adına can-u gönülden teşekkür ederim" dedi. - VAN

Türkiye, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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