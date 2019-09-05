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(bahçeşehir'de peçete imalathanesinde yangın

BAHÇEŞEHİR'de üç katlı bir peçete imalathanesinde yangın çıktı.

05.09.2019 22:20 (bahçeşehir'de peçete imalathanesinde yangın
BAHÇEŞEHİR'de üç katlı bir peçete imalathanesinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Bahçeşehir ISISO Sanayi Sitesi'nde bulunan üç katlı peçete imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark eden imalathane çalışanları, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İmalathanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.


- İstanbul

Bahçeşehir, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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