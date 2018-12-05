İstanbul'da İşçileri Taşıyan Servis Aracı Kaza Yaptı: 14 Yaralı

İstanbul Esenyurt'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün hakimiyetini kaybettiği işçi servisi önce ağaca çarptı ardından devrildi. Kazada ikisi ağır 14 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
KAYGANLAŞAN YOLDA AĞACA ÇARPIP DEVRİLDİ
Kaza, Esenyurt Esenkent- Hadımköy Yolu üzerinde bu sabah saat 08.15 sıralarında meydana geldi. İşçileri taşıyan servis minibüsünün sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybetti. Araç ilk önce yol kenarındaki ağaca çarptı, ardından devrildi.
14 KİŞİ YARALANDI, KAZA SONRASI ADETA CAN PAZARI YAŞANDI
Kazada serviste bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası çekilen görüntüler adeta can pazarını andırdı. Yaralılar vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak ambulansa götürüldü.
Olay yerinden görüntüler;
Atatürk Bulvarı
05 Aralık 2018 Çarşamba 08:47