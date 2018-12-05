05 Aralık 2018, 08:47
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İstanbul'da İşçileri Taşıyan Servis Aracı Kaza Yaptı: 14 Yaralı

İstanbul Bahçeşehir'de işçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı. Kazada 14 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul Esenyurt'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün hakimiyetini kaybettiği işçi servisi önce ağaca çarptı ardından devrildi. Kazada ikisi ağır 14 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAYGANLAŞAN YOLDA AĞACA ÇARPIP DEVRİLDİ

Kaza, Esenyurt Esenkent- Hadımköy Yolu üzerinde bu sabah saat 08.15 sıralarında meydana geldi. İşçileri taşıyan servis minibüsünün sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybetti. Araç ilk önce yol kenarındaki ağaca çarptı, ardından devrildi.

14 KİŞİ YARALANDI, KAZA SONRASI ADETA CAN PAZARI YAŞANDI

Kazada serviste bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası çekilen görüntüler adeta can pazarını andırdı. Yaralılar vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak ambulansa götürüldü.

Olay yerinden görüntüler;

Atatürk Bulvarı
05 Aralık 2018 Çarşamba 08:47



YORUMLAR (8)
SEREN CAN: Burası çok tehlikeli yol zaten
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KRAL: azami hızı 50 anlarımda 55 nedir ya oyle bı tabella yok :)
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SAYAM MADDE: işçisin sen işçi kal. . ALLAH HEPSİNİN YARDIMCISI OLSUN. . Kim bilir aralarında sigortası olmayanlar bile vardır. Ama kazanın hemen sonrasında sigorta girişleri yapılmıştır. Günde 8 saat çalışmanın pirimleri yatırılan işçim, günde en az 12 saat hatta 14 saat saat çalıştırılıp asgari ücret veriliyor. Modern hırsızlığın en iyi yolu bu. . İşçi çalıştır, sırtından kendisine verdiğin ücretin üç mislini beş mislini kazan. .
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DUYARLI VATANDAŞ..: servis şoförleri aynen direksiyona hayvan koymuşsun gibi sürüyorlar olan içindeki masum işçiye oluyor;ve birde sigorta ödememek için bu servislerin şoförlüğünü emekli 60-65 yaşındaki şoförlere yaptırıyorlar hergün görüyoruz. denetim yoktur. şarttır. . . .
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ZOZİŞ: türkiyede kazaların sebebi %90 hız ihlalidir. şehir içi bir yolda o ağacı o hale getirmesi için o aracın hızının 80-90 olması lazım. ki bulunduğu yerde sanrım limitte 55 tir.
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