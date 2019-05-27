Bahçeşehir Koleji 25. Geleneksel Müzik Gecesi'nde 19 Mayıs Coşkusu

Bahçeşehir Koleji, 19 Mayıs 1919'un 100. yılında 1919 öğrenci ile Samsun'da düzenlediği büyük yürüyüşün devamında İstanbul'da muhteşem bir gösteri gerçekleştirdi. Bahçeşehir Kolejinin İstanbul kampüslerinden yaklaşık 1000 öğrencinin aylar süren çalışma sonrası öğretmenleri eşliğinde sahne aldığı gece, tiyatro sanatçısı Cem Kurtoğlu'nun anlatımıyla Bandırma Vapuru'nun İstanbul'dan Samsun'a yolculuğu epik bir anlatımla izleyiciyle buluştu.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ: "Bütün umudumuz gençlikte, bu bayrağı onlara emanet edeceğiz."

Gecenin açılış konuşmasını Bahçeşehir Koleji Özlem Dağ yaptı. Bahçeşehir Koleji Geleneksel Müzik Gecesi'nin 25. Yılının, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılına denk gelmesinin kendileri için ayrıca mutluluk verici olduğunu söyleyen Dağ, sözlerine şöyle devam etti: "Cumhuriyeti omuzlarımızda yükseltmek için çok çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışı. Bütün umudumuz gençlikte. Bayrağı onlara emanet edeceğiz. Geleneksel hale getirdiğimiz müzik gecemizin 25'incisinde, 19 Mayıs 1919'un 100. yılını anlatıyoruz. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi kutluyorum."

Enver Yücel'e Pusula Sürprizi

Gecede konuşma yapan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel hem yönetici hem de bir veli olarak gecede bulunduğunu söyledi. Bahçeşehir Koleji anaokulu öğrencisi kızı Ada'nın da gösteride yer aldığını söyleyen Yücel, öğrencilerin sanatla olan bağlarının güçlü olmasına önem verdiklerini belirterek; "İstiyoruz ki dans etmeden, spor yapmadan, şarkı söylemeden tek bir çocuğumuz bile okulumuzdan mezun olmasın" dedi.

Hüseyin Yücel'in ardından sahneye davet edilen Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel'in "Atamızın izinde muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için çalışıyoruz. Bu inanç ile geleceğe yürüyoruz." sözleri salondan büyük alkış aldı. Konuşmaların ardından Enver Yücel'e yapılan sürpriz ise duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Torunu Ada, Enver Yücel'e üzerinde; "Cumhuriyetimizi ve bağımsızlığımızı gençlere emanet eden Atamızın izinde, Türk milletinin bağımsızlık meşalesini sonsuza dek taşıyacağız. Geleceğin Türkiye'sini yükseltecek gençlere pusula olduğunuz için teşekkür ederiz." yazılı pusula verdi. Pusula için teşekkür eden Yücel, torununun elinden aldığı bu pusulanın çok kıymetli olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Bu pusula, Bandırma Vapuru'nun pusulasıdır. Bu pusulayı biz gelecek nesillere vermeliyiz. Atamızın izinde, bağımsız, laik cumhuriyet bizim tek pusulamızdır."

Kaynak: Bültenler