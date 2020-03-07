Bahçeşehir Koleji: 85-54

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Ziya Özorhon (xx), Ozan Çakar (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 21, Crocker (xxx) 16, Kennedy (x) 4, M'Baye (xxx) 11, Semih (xx) 8, Nusret (x), Metecan (xxx) 11, Triche (xxx) 9, Yunus (x), Onuralp (x) 2, Arca (x) 3

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hardy (xx) 6, Can (xxx) 16, Jones (x) 3, Doğan (xx) 6, Johnson (xx) 8, Clark (xx) 7, Hadi (xx) 6, Ali (x), Bartu (x) 2

1.PERİYOT: 19-15

İLK YARI: 36-33

3.PERİYOT: 65-45

ING Basketbol Süper Ligi'nde lider Pınar Karşıyaka üst üste 7'nci galibiyetini evinde Bahçeşehir Koleji'nden aldı: 85-54.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan maçta Taylor 21, Crocker 16 sayıyla skora önemli katkı yaptı. FIBA Europe Cup'ta yarı final kapısını aralayan Karşıyaka bu sonuçla ligde de 22 maçta 19 galibiyete ulaşıp koltuğunu koruyarak Play-Off'u şimdiden büyük oranda garantiledi. Yeşil-kırmızılı ekip lig ve Avrupa'da bu sezon 4'üncü kes karşılaştığı Bahçeşehir'i 3'üncü kez yenmeyi başardı.

Karşıyaka'da Europe Cup çeyrek finalindeki Kiev Basket deplasmanında sakatlanan Morgan ve sakatlığı süren Görkem ile U17 Milli Takım'daki Adem Bona forma giyemedi. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, protokol tribünde maçın ikinci yarısını Karşıyaka tişörtüyle izleyerek ev sahibi ekibe jest yaptı.

Maçın başında Hardy'nin 3 sayılık basketlerine Crocker ve Taylor'un etkili oyunuyla karşılık veren Karşıyaka, 7 sayılık üstünlüğü yakaladı. Bahçeşehir farkı 1 sayıya kadar indirse de ilk periyot 19-15 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı. İkinci periyotta 3 uzununun yokluğunda pota altında sıkıntı yaşayan yeşil-kırmızılılar, Bahçeşehir'in farkı azalttığı anlarda Crocker, M'Baye, Triche ve Metecan'ın kritik sayılarıyla rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi. Devre 36-33 noktalandı. Üçüncü periyoda müthiş bir dış atış yüzdesiyle başlayan Pınar Karşıyaka, oyun kurucusu Taylor'un 4 üç sayılık isabetiyle farkı kısa sürede açtı. Taylor'a Crocker ve M'Baye'nin de yüzdeli dış atışlarla katılmasıyla fark 22 sayıya kadar çıktı. Periyot 65-45 bitti. Dördüncü ve son periyotta rahat oyununu sürdüren Kaf-Kaf salondan 85-54 galip ayrıldı.

- İzmir