Bahçeşehir Koleji: 96-65

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Charalampos Karakatsounis ( Yunanistan ) (xx), Juozas Barkauskas (Litvanya) (xx), Nir Meirson (İsrail) (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 12, Triche (xxx) 12, Metecan (xxx) 13, M'Baye (xx) 8, Morgan (xxx) 23, Nusret (xx) 7, Kennedy (x) 2, Crocker (xxx) 14, Yunus (x), Onurlp (xx) 5

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Golden (x) 2, Hardy (xxx) 12, Jones (xxx) 10, Mathiang (xxx) 18, Hadi (xx), Alper (x) 2, Thomas (x) 3, Clark (xx) 6, Johnson (xx) 8, Doğan (x) 4

1'İNCİ PERİYOT: 18-23

İLK YARI: 42-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-52

FIBA Europe Cup 2'nci Tur L Grubu'nda çeyrek finale çıkmayı daha önce garantileyen iki temsilcimiz Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji'nin karşı karşıya geldiği İzmir'deki Türk derbisinde kazanan ev sahibi yeşil-kırmızılılar oldu: 96-65. Son grup maçında ikinci yarıdaki etkili oyunuyla galibiyete uzanan Karşıyaka, Avrupa'da bu sezon üst üste 11'inci galibiyetini aldı. Bu skorla daha önce liderliği garantileyen Kaf-Kaf, grubu 6'da 6'yla tamamladı. Yeşil-kırmızılılar, çeyrek finalde K Grubu'nu ikinci bitiren Ukrayna temsilcisi Kiev Basket'le eşleşti. Bahçeşehir ise K Grubu'ndaki son maçta Kiev'i deplasmanda yenerek grup lideri olan Letonya ekibi Ventspils'le rakip oldu. Çeyrek final maçları 4-11 Mart tarihlerinde oynanacak.

Maça 5-0'lık seriyle başlayan Bahçeşehir Koleji'ne Karşıyaka Morgan ve Taylor'la karşılık verse de konuk ekip farkı 7 sayıya kadar çıkardı. İlk periyot Bahçeşehir'in 23-18 üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyoda M'Baye ve Crocker'ın üst üste 3 üçlüğüyle başlayan Karşıyaka kısa sürede 6 sayı farkla öne geçti. Bahçeşehir, Jones ve Mathiang'la farkın daha fazla açılmasına izin vermedi. İlk yarı sonunda soyunma odasına 42-42 eşitlikle girildi. Üçüncü periyottan itibaren oyuna ağırlığını koyan Karşıyaka, Morgan, Metecan, Crocker ve M'Baye ile tekrar üstünlüğü yakalayıp farkı kısa sürede 16 sayıya taşıdı. Kaf-Kaf üçüncü periyodu 68-52 önde geçti. Son periyotta farkı 26'ya çıkaran ev sahibi rahat bir oyunla salondan 96-65 galip ayrıldı.