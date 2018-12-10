Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes: 81-87

SALON: Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek
, Fatih Arslanoğlu
, Duhan köyiçi
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Rautins 11, Dewayne White 26, Colom 17, Alper 12, Slaughter 4, Hakan 7, Hadi 4, Babb, Yiğitcan, Fatih, Can, Emir Preldzic
ANADOLU EFES: Dunston 14, Moerman 24, Larkin 10, Simon 4, Micic 23, Metecan 3, Buğrahan 9, Doğuş
, Sertaç, Birkan, Onuralp, Ömercan
1'İNCİ PERİYOT: 20-20
İLK YARI: 36-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-63
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu haftanın kapanış maçında Anadolu Efes
deplasmanda Bahçeşehir
Koleji'ni 87-81 mağlup etti. Maçta en skorer isim 26 sayıyla Bahçeşehir Koleji'nden Dewayne White oldu.
Fatih Arslanoğlu,Serkan Emlek,Anadolu Efes,Bahçeşehir
10 Aralık 2018 Pazartesi 21:25