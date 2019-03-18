Bahçeşehir Koleji Çanakkale Kampüsü Tanıtıldı

Kaynak: DHA

ÇANAKKALE'de, 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılacak olan Bahçeşehir Koleji Çanakkale Kampüsü tanıtım toplantısı yapıldı. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, 'Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü içerisinde kurulacak olan bu kampüsümüzün, gelecekte Türkiye'nin en iyi kampüslerinden biri olabileceğini görüyorum' dedi.Toplantıya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale AK Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı. Tanıtım toplantısı, Bahçeşehir Koleji Antalya Kampüsü öğrencilerinin seslendirdiği 'Çanakkale Türküsü' videosu ile başladı. Bahçeşehir Koleji Antalya kampüsü öğretmenlerinin canlı 'Çanakkale Türküsü' performansı ve Halk oyunları gösterisiyle devam etti. Ardından açılış konuşmalarına geçildi."DÜNYANIN SAYILI EĞİTİM GRUPLARINDAN BİRİYİZ"Avrupa'nın en büyük eğitim grubu olduklarını belirterek sözlerine başlayan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, 'Anaokulundan, üniversiteye kadar dünyanın sayılı eğitim gruplarından birisiyiz. Bahçeşehir Eğitim Kurumları diyoruz. Şu anda da 51'inci yıla geldik. Yarım asrı aşkın süredir çocuk yetiştiriyoruz, insan yetiştiriyoruz. Bilim üretiyoruz. Araştırma yapıyoruz. Ülkemize ve insanlığa hizmet ediyoruz. Yolumuz belli, gideceğimiz yer belli. Değerlerimizle, medeniyet ve kültürümüzle Cumhuriyetimizin Kurucusunun Mustafa Kemal'in gösterdiği o muasır medeniyet düzeyine ulaşma hedefimiz var. 51 yıl önce böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. İstanbul'daki üniversitemizin yanında, ABD'de Washington'da, Berlin'de, Gürcistan Batum'da, Kıbrıs'ta üniversiteleri olan Kanada'da, Hong Kong'da okul ve merkezleri olan büyük bir camiayız. Onun için dünyadaki eğitim sistemini A'dan Z'ye belki de dünyada en iyi takip edenlerdeniz' dedi."TÜRKİYE'NİN EN İYİ KAMPÜSLERİNDEN BİRİ OLABİLECEĞİNİ GÖRÜYORUM"Bahçeşehir Kolejini, anaokulundan liseye, fen lisesine kadar Çanakkale'de inşa etme gayreti içerisindeki olduklarını ifade eden Enver Yücel, 'Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü içerisinde kurulacak olan bu kampüsümüzün, gelecekte Türkiye'nin en iyi kampüslerinden biri olabileceğini görüyorum. Bu kampüs ile Türkiye'de kolej, lise anlamında daha neler yapabileceğini bugünden görüyorum. Çünkü okulu, üniversite sahiplenmiş. Vilayet sahiplenmiş, halk sahiplenmiş. Biz artık eğitimin nasıl olabileceğini, gelecekte eğitimin nasıl şekilleneceğini görebiliyoruz. Eğer biz ülke olarak değişen bu dünyaya ayak uyduramazsak, buna ayak uydurabilecek nesiller ve çocuklar yetiştiremezsek, 4'üncü endüstri devrimi denen bu çağı da ıskalarız. Sanayi Devrimi'ni yakalayamadık. Şimdi bu çağı yakalamamız lazım' diye konuştu." 'ÇANAKKALE'NİN GEÇİLEMEZ' OLACAĞINI MUTLAKA GÖSTERMELİYİZ"Çanakkale Şehitleri'nin 2 gün sonra 18 Mart'ta tekrar anılacağını kaydeden Yücel, 'Onları rahmetle minnetle yad ediyorum. O günkü gücüyle, o günkü yürekleriyle savaştılar. Şimdi biz beynimizle 'Çanakkale'nin Geçilemez' olacağını mutlaka göstermeliyiz. Bu okullarımızdan mezun olanlar artık Çanakkale'yi çok daha fazla muhafaza edebileceklerdir, etmelidirler. Bahçeşehir Kolejinin Türkiye'deki, dünyadaki yerinden bir Türk olarak çok mutluyum. Bir eğitimci olarak çok mutluyum. Dünyadan geri kalmadığımızı görmekten çok mutluyum. Bu okulun Çanakkale'ye, kurumlarımıza, ülkemize, insanlığa hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum? ifadelerini kullandı."DÜNYAYI KUCAKLAYAN VE DÜNYAYLA BARIŞIK BİR NESİL YETİŞTİRECEĞİZ"Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Çanakkale kampüsü ve bu yıl açılacak yeni kampüslerle eylül ayından itibaren Türkiye genelinde 130 kampüse ulaşacaklarını belirterek, 'Yaklaşık 100 bin öğrenci, 15 bininin üzerinde eğitimci anlamına geliyor. Bahçeşehir Koleji olarak bizim yeni okullar açarken, yeni kampüslere imza atarken en büyük motivasyonumuz Türkiye'nin dört bir yanında, bugün de olduğu gibi Çanakkale'den Silopi'ye, Trabzon'dan Antalya'ya, en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine çocuklarımıza kaliteli eğitimi ulaştırmaya çalışmak. 18 Mart'ta biz Türk ulusu olarak başka bir mesaj verdik. Savaş herkes için çok yıkıcı, çok bitirici yok edici ve hatta çoğu zaman insanlık onurunun da ayaklar altına alınmasına neden olan bir süreç. Ama biz Türk ulusu olarak tüm dünyaya şunu gösterdik: İnsanlık onuru ayaklar altında değil, biz sadece kendi askerimiz için değil, bizim karşımızda düşman olarak savaşan askerlerin onurunu da koruduk. Savaş esiri olduğunda da şehit olduğunda da bu topraklara gömüldüğünde de. Bence bu çok kıymetli. İşte biz Çanakkale'de, bütün bu değerlere sahip kendi özünden topraklarından bu değerlerle yola çıkan dünyayı kabul eden, dünyayı kucaklayan ve dünyayla barışık bir nesil yetiştireceğiz' değerlendirmesinde bulundu.Çanakkale'de anaokulu, ilkokul, ortaokul, anadolu lisesi ve fen lisesi kademelerinin bulunacağı Bahçeşehir Koleji Çanakkale Kampüsü 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılacak. Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde anaokulundan itibaren uyguladığı STEM+A eğitimiyle geleceğe hazır bir nesil yetiştiren Bahçeşehir Kolejinin Çanakkale Kampüsü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sarıcaeli Yerleşkesi içinde toplam 43 bin 975 metrekare alanda; 54 sınıf, 350 kişilik konferans salonu, 558 metrekare kapalı spor salonu, STEM, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları, resim, müzik, görsel sanatlar derslikleri bulunuyor. - Çanakkale