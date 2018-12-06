Bahçeşehir Koleji Deplasmanda Ev Sahibi Oldu

06 Aralık 2018 Perşembe 10:39



06 Aralık 2018 Perşembe 10:39

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Gaziantep Basketbol ile karşılaşacak olan ligin yeni ateşi Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, Gaziantep'e gelerek, şehirdeki Bahçeşehir Koleji Kampüsü'nü ziyaret etti.Okulda, takım yöneticilerini ve oyuncuları yüzlerce öğrenci ellerinde kulüp bayrağı ile karşılarken, okul orkestrası da konser verdi. Daha sonra ise oyuncular tek tek öğrencilerin sorduğu soruları yanıtlarken renkli görüntüler ortaya çıktı."Hayatımdaki en ilginç maç olacak"Bahçeşehir Koleji takımının Başatrenörü olan ve daha önce Gaziantep Basketbol takımını 5 sene çalıştıran Bahçeşehir'in koçu Stefanos Dedas ise öğrencilerin sorularına cevap verdi. Eski takımına karşı yeni takımıyla oynayacağı ilk maç öncesi ne hissettiği sorusuna Dedas, "Hayatımdaki en önemli ve en ilginç maç olacak" yorumunu yaptı. Dedas, "40 dakika boyunca rakip olacağız fakat burada hep birlikte yaşadık ve bu bir maçtan çok daha önemli" ifadelerini kullanarak öğrencilerden salonda da okuldaki buluşma gibi muhteşem bir atmosfer beklediğini söyledi.Hüseyin Yücel: "Hayatınızın bir alanında mutlaka spor olsun"Etkinlikte konuşan Bahçeşehir İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de takımı kurma amaçlarını anlattı. Yücel, "Bu takımı sizler için kurduk. Basketbol Takımımız çok önemli bir mecra bizim için. Sizin de hayatınızın bir alanında bir noktasında mutlaka spor olsun. Bunu özellikle üniversite yaşamınızda daha iyi anlayacaksınız. Sonrasında iş hayatına atıldığınız zaman da daha da iyi anlayacaksınız. Önümüzdeki haftalarda da basketbol takımı seçmelerimiz olacak. Buradan müjde de verelim. Seçmelerde Gaziantep'e de özel bir yer ayıracağız. Ben tekrardan belirtmek istiyorum. Bu takım sizlerin, Gaziantep'li öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm Türkiye'deki Bahçeşehir ailesinin takımıdır" şeklinde konuştu."Yeteneklerinizin yitip gitmesine asla izin vermeyeceğiz"Öğrencilere önümüzdeki yıl kulübün delegesi olabilecekleri müjdesini de veren Yücel, alt yapı çalışmaları hakkında ise, "Bizim gayemiz gelecekte kendi antrenörlerimiz 12 şehre gitti. 12 ilde 10 binin üzerinde çocuk başvurdu seçmelere. Yanlış anlaşılmasın sakın. Başvuranlar yalnızca bizim öğrencilerimiz değil, o şehirlerde basketbol oynamak isteyen her çocuk geldi, elemelere katıldı. 600'ünü seçtik. Alt yapımıza aldık. Çok yakında yine alt yapı seçmelerimiz olacak. ve bu defa hedefimiz alt yapımıza tam 3 bin lisanlı sporcu kazandırmak. Size erkenden söylemiş olayım. Eğer aranızda böyle bir hayali olan, ufacık da olsa bir hevesi olan varsa hiç düşünmesin o seçmelere girsin. Benden size söz, yeteneklerinizin yitip gitmesine asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP