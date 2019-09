Bahçeşehir Koleji En İyi Film Özel Ödülü 'Kapı' filminin oldu

ADANA (İHA) – Bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Bahçeşehir Koleji En iyi Film Özel Ödülü'nü takdim eden Bahçeşehir Koleji Kurumsal İletişim Direktörü Esin Alptekin, "Altın Koza Film Festivali'nde ödül vermekten dolayı çok mutluyuz. Bu tarz organizasyonlara katkı vermek bizim için oldukça önemli" dedi.26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin büyük ödül töreni Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende, festivalin sponsorları arasında yer alan Bahçeşehir Koleji En iyi Film Özel Ödülü de sahibini buldu. Ödülü "Kapı" filmiyle almaya hak kazanan yönetmen Nihat Durak'a ödülünü Bahçeşehir Koleji Kurumsal İletişim Direktörü Esin Alptekin İncediken takdim etti.Törenden önce açıklamalarda bulunan Alptekin, Altın Koza Film Festivali'nde ödül vermekten dolayı duydukları mutluluğu ifade ederek, "Ödül alan filmi, Adana Kampüsü öğretmenlerimiz festival boyunca filmleri izleyerek seçti. Kurum olarak en temel amacımız yenilikçi, lider, üretken ve topluma katkı sağlaya bireyler yetiştirmektir. Bunun için elbette ki sanata ve spora destek vermek en önemli konular haline geliyor. Kolejlerimizdeki eğitim modellerimizde fen, matematik, teknoloji gibi konuların yanı sıra sanat ve spor öğrencilerimizin çok yönlü gelişmeleri açısından oldukça önemli. Bu nedenle bu tarz organizasyonlara katkı vermek bizim için çok önemli" diye konuştu.Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel yaptığı açıklamada, Altın Koza Film Festivali'ne bu kategori ile neden dahil olduklarını "Biz Bahçeşehir Koleji olarak bir ilde okul açtığımızda, o ilin yerel değerlerine de sahip çıkmaya çalışıyoruz. Çeyrek asırdan fazladır var olan Altın Koza Film Festivali de bu şehrin, hatta Çukurova'nın önemli bir değeri. Dolayısıyla bizim için de çok kıymetli… Bahçeşehir Koleji olarak, öğrenci ve öğretmenlerimizle biz de festivalin içinde olmak, işin bir ucundan tutmak istedik. Öğretmenlerimiz bir filmi ödüllendirdi, öğrencilerimiz bu özel gecede şarkılar seslendirip, sanatçılarla buluştu. Her zaman çocuklarımızı sanatla tanıştırmaya çalıştığımızı söylüyoruz. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri işte bu. Sporun, sanatın her zaman destekçisiyiz." sözleriyle anlattı.Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise eğitim kurumu olarak sanata destek olmayı önemsediklerini söyledi. Dağ sözlerine şöyle devam etti: "Eğitim, toplumu ileri taşıyan her konuda yeni nesillere ilham vermelidir. Adana Altın Koza Festivali'ne Bahçeşehir Koleji olarak dahil olmaktan dolayı mutluyuz. Öğrencilerimize sanatın önemini göstermek için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin en köklü film festivallerinden Altın Koza ile yaptığımız iş birliklerimizi sürdürmeyi planlıyoruz." - ADANA