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Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri sağlık çalışanları için yüz siperliği üretti

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri, Bahçeşehir Kampüsü robotik takımı INTEGRA tarafından başlatılan proje kapsamında, sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor.

07.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:04
Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri sağlık çalışanları için yüz siperliği üretti
Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri, Bahçeşehir Kampüsü robotik takımı INTEGRA tarafından başlatılan proje kapsamında, sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor.
Bahçeşehir Kolejinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle artan hasta sayısı ve sağlık çalışanlarının güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliği üzerine harekete geçen Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, plastikten yüz siperliği üreterek ilgili kurumlara göndermeye başladı.
Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinin Türkiye genelindeki kampüslerinden öğrencilerin de katılmasıyla üretilen yüz siperlikleri, Türkiye'nin çeşitli illerinde sağlık kuruluşlarına gönderildi.
Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı INTEGRA, artan yüz siperliği ihtiyacı dolayısıyla başlattığı projede ilk olarak 10 bin yüz siperliğini sağlık kuruluşlarına gönderdi. Fikir ve tasarım aşamasının ardından harekete geçen öğrenciler, farklı ve hızlı üretim modelleri kullanarak ürettikleri binlerce yüz siperliği ile örnek bir davranışa imza attı.
Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri tarafından başlatılan yüz siperliği üretme projesi Bahçeşehir Kolejinin, Ordu, Ankara, İzmir, Gaziantep, Hatay, Samsun, Edirne, Antalya Konyaaltı ve Eskişehir kampüslerinde Fen ve Teknoloji Lisesi ile Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla geniş çaplı bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü.
Öğrenciler çeşitli üretim teknolojilerinden yararlanarak kendi ürettikleri yüz siperliklerini illerinde bulunan sağlık çalışanlarına gönderdi.
Dönüştürülmüş plastikten yüz siperliği imal edildi
Proje kapsamında, Bahçeşehir Koleji Darıca Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri de dönüştürülmüş plastikten imal ettikleri yüz siperliklerini sağlık kuruluşlarına göndermeye başladı.
Darıca Kampüsü 6. sınıf öğrencilerinin başlattığı "Atık Pet Şişe Toplama" projesinde toplanan 1,5 ton atık plastik, bir firma tarafından 600 kilo asetat haline dönüştürüldü. Yüz siperliği imal edilmesi için okula teslim edilen 600 kilo asetat ile yüz siperliği imal eden öğrenciler, siperlikleri sağlık kuruluşlarına gönderdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, öğrencilerin toplumu ve dünyayı ilgilendiren her konuda aksiyon aldıkları bilgisini vererek, şunları kaydetti:
"Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, Türkiye projesidir. Kurucu okul olan Bahçeşehir Kampüsümüzle başlattığımız STEM tabanlı öğretim modeliyle bugün hayal eden, tasarlayan, üreten, bilim ve teknolojiyle topluma fayda üreten gençler yetiştiriyoruz. Gençlerin bu projedeki odağı sağlık çalışanları başta olmak üzere bu süreçten etkilenenlere fayda sağlamaktı. Hedefimiz bilimin, teknolojinin, hayal edip tasarlayıp üretime geçirmenin anlamını ve bütün bunların bir cana, insana dokunduğunda kıymetli olduğunda önemli olduğunu bilerek yetişen nesiller yetiştirmektir."

Kaynak: AA

Etiketler: Bahçeşehir, Türkiye, Darıca, Güncel
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