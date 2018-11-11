Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe: 77-84

SALON: Darüşşafaka
Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Zafer Yılmaz
, Alper Özgök
, Özge Şentürk
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Colom 21, Rautins 10, Emir Preldzic
17, White 7, Slaughter 10, Can Altıntığ
, Cevat Alper Özcan
3, Hadi Özdemir, Hakan Yapar, Babb 9
FENERBAHÇE: Ali Muhammed
5, Green 2, Guduric 2, Lauvergne 16, Ahmet Düverioğlu
5, Egehan Arna 7, Vesely 22, Melih Mahmutoğlu
10, Sinan Güler
5, Datome 10
1'İNCİ PERİYOT: 20-13
İLK YARI: 43-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-63
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Fenerbahçe
, deplasmanda Bahçeşehir
Koleji'ni 84-77 yendi.
Alper Özgök,Zafer Yılmaz,Darüşşafaka,Fenerbahçe
11 Kasım 2018 Pazar 22:26