11 Kasım 2018, 22:26
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Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe: 77-84

Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe: 77-84

SALON: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Özge ŞentürkBAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Colom 21, Rautins 10, Emir Preldzic 17, White 7, Slaughter 10, Can Altıntığ, Cevat Alper Özcan 3, Hadi Özdemir, Hakan Yapar, Babb 9FENERBAHÇE: Ali Muhammed 5, Green 2, Guduric 2, Lauvergne 16,...



SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Özge Şentürk

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Colom 21, Rautins 10, Emir Preldzic 17, White 7, Slaughter 10, Can Altıntığ, Cevat Alper Özcan 3, Hadi Özdemir, Hakan Yapar, Babb 9

FENERBAHÇE: Ali Muhammed 5, Green 2, Guduric 2, Lauvergne 16, Ahmet Düverioğlu 5, Egehan Arna 7, Vesely 22, Melih Mahmutoğlu 10, Sinan Güler 5, Datome 10

1'İNCİ PERİYOT: 20-13

İLK YARI: 43-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-63

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 84-77 yendi. Alper Özgök,Zafer Yılmaz,Darüşşafaka,Fenerbahçe
11 Kasım 2018 Pazar 22:26



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