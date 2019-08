Bahçeşehir koleji muş 1071 kampüsü açıldı

2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren hizmet verecek olan Bahçeşehir Koleji Muş 1071 kampüsü, düzenlenen tören ile açıldı. Kampüs, anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi ve fen lisesi kademelerine eğitim verecek.Bahçeşehir Koleji Muş 1071 kampüsü açılış törenine, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, Korkut İlçe Kaymakamı Muharrem Eligül, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Genel Müdür Yardımcıları Dr. Özge Aslan ve Hale Güneş, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Engin, Türk Kızılay'ı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Muş Şube Başkanı Cengiz Koç, Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü Kurucu Temsilcileri Serdal Arslan ve Bekir Gülsarı ile çok sayıda davetli katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende yaptığı açılış konuşmasında Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Muş'un kendi hayatındaki yerinden söz etti. "Muş'un benim hayatımda önemli bir yeri var" diyen Yücel, "Benim rahmetli babam bu bölgede askerlik yaptı. Bu bölgeyi zaman zaman anlatırdı" dedi.Kaliteli eğitimi Türkiye'nin her noktasında götürdüklerinin altını çizen Yücel, "Çünkü eğitimin bir bireyin hayatında, toplumun hayatında, ülkenin hayatında, dünyanın değişiminde ve hele ki bu çağda neleri yaptığını, neleri yapabileceğini 43 yıldır eğitimler uğraşan birisi olarak, çok iyi biliyorum" diye konuştu.DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGESİ'NE 500 MİLYON LİRA YATIRIMBahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, bugüne kadar Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ne 500 milyona yakın bir yatırım yaptıklarından söz ederek 20 bin öğrencinin eğitim-öğretim hizmeti aldığını belirtti.Sadece büyük illerde değil, bütün illerde olmak istediklerinin altını çizen Yücel, "4 ay gibi kısa sürede Muş'ta çok muazzam bir okul inşası tamamladık. 15 Milyon tutarında bir yatırım oldu. Muş'un her noktasından rahatlıkla ulaşabilecek, güzel bir yerde. 1071'deki atalarımız, dedelerimiz gelirken, nasıl gelmişse o kartal gibi bir tepede bu okulumuzu inşa ettik. 948 yıl öncesinde Alparslan bu bölgeye gelerek kazandığı zaferle, ilk Türklerin Anadolu'ya gelmesine öncülük etti. Bizler de yeni nesiller olarak bu zaferin devamı için bu güzel kampüsü burada yaparak kaliteli eğitimi getiriyoruz. Biz eğitimi, kaliteli eğitimi Türkiye'nin her noktasına götürmek arzusundayız ve bu hedefle çalışıyoruz. Bugüne kadar Doğu ve Güneydoğu'ya 500 milyona yakın eğitim yatırımı yaptık. Şu anda 20 bin öğrenci eğitim-öğretim görüyor. Bu çok önemli çünkü eğitimde her noktada sadece büyük illerde değil, bütün illerde bulunuyoruz. Türkiye'de her çocuğun kaliteli eğitime ulaşması için çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz" dedi."HEDEFİMİZ 1071'İN RUHUNU VE GÜCÜNÜ EĞİTİMLE 2071'E TAŞIMAK"Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise, Bahçeşehir Koleji olarak hedeflerinin 1071'in ruhunu ve gücünü eğitimin gücüyle 2071'e taşımak olduğunu söyledi. Dağ, "Bu önemli coğrafyada tarihimizin mirasıyla atalarımıza layık evlatlar yetiştirmek için çalışıyoruz. Tarihine, kültürüne, vatanına, değerlerine sahip çıkan; bilimin aydınlığında ilerleyen bireyleri modern eğitim anlayışımızla yetiştireceğiz" dedi.Dağ, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak büyük bir aile olduklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:"Her Bahçeşehir Koleji öğrencisi, üniversitesinden yaz okullarına dek dünyanın dört bir yanında faaliyet veren büyük bir eğitim ailesinde olmanın avantajını yaşamaktadır. Bizler, eğitim yoluyla dünyayla bütünleşen dünya vatandaşları yetiştiriyoruz. Bu hedefle de öğrencilerimize sınırsız olanaklar sunuyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla Büyük Bahçeşehir Koleji ailesine katılan Bahçeşehir Koleji Muş 1071 kampüsümüzdeki öğrencilerimiz de bu anlayışla eğitim görecek. Büyük bir eğitim ailesinde yetişmenin kültürünü edinecekler. Öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmayı, ülkelerine yararlı işler yapmak için çalışmayı kişiliklerinin bir parçası olarak benimseyecekler. Muş 1071 kampüsümüzdeki öğrencilerimizden beklentim ve umudum büyük. Onların hem büyük başarılara imza atarak hem bizleri hem Muş'u gururlandıracaklarını biliyorum."Özlem Dağ'ın konuşmasının ardından katılımcılar, Bahçeşehir Koleji Muş 1071 kampüsünü gezerek, incelemelerde bulundu.