Bahçeşehir Koleji'nden görkemli mezuniyet

– Bahçeşehir Kolejinin İzmir'deki kampüslerinde 8'inci sınıf eğitimini tamamlayan 258 öğrenci, görkemli bir mezuniyet töreniyle geleceğe uğurlandı.

Bahçeşehir Kolejinin İzmir'deki kampüsleri, 8'inci sınıf eğitimini tamamlayan 258 öğrencisini mezun etmenin gururunu yaşadı. Bornova, Güzelbahçe, Karşıyaka ve 50. Yıl kampüsleri için ortak düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler mutluluk ve heyecan dolu anları paylaştı.

50. Yıl Kampüsü'nde gerçekleştirilen törene Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, misafirleri Güney Afrikalı işadamı Dr. Peter Masteke, eşi Hantsi Masteke, kampüs müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı. Öğrencilerin geleceğe uğurlandığı törende veliler ise duygu dolu anlar yaşadı. Lise öğrencisi Berke Ulaş Bozkurt'un zeybek gösterisi sergilediği törende, aynı zamanda öğrenciler hep bir ağızdan 'Ölürüm Türkiye'm' şarkısını ve İzmir Marşı'nı seslendirdi. Gösterilerin ardından öğrenciler hep birlikte keplerini sonsuzluğa fırlattı.

"KENDİNİZİ ÇOK İYİ TANIYIN"

Mezuniyet töreninde konuşma yapan BUEK Başkanı Enver Yücel, mezun olma sevincini yaşayan öğrencileri kutlayarak, "Gençler sizlere büyük bir aile sunduk. Bugün liselerimize gelecek olan veya farklı okula gidecek olan öğrencilerimiz olacaktır. Şunu biliniz ki, dünyanın neresine giderseniz gidin, sizler Bahçeşehir ailesinin bir mensubu olacaksınız. Türkiye'de yenilikçi eğitimin öncülüğünü yapıyoruz. Geçen yıl insansız hava araçları, yapay zeka gibi 12 tane seçmeli dersi Talim ve Terbiye Kurulu'na kabul ettirdik. Önümüzdeki günlerde yine bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Değerli gençler, esas olan iyi insan, iyi dünya vatandaşı olmaktır. İyi insan olamazsanız ne yaparsanız yapın bir anlamı olmayacaktır. Kendi kültürünüzü, bölgenizi unutmadan ona sahip olarak, değerlerini koruyarak dünya vatandaşı olmalısınız. Önünüze çıkıp 'Gittiğin yol doğru değil' diyenler olacaktır. Kendinizi çok iyi tanıyın. Sizin bir hedefiniz ve pusulanız var. Bu hedef de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muhasır medeniyet düzeyidir" dedi.

'EĞİTİM GELECEK PROBLEMİNE CEVAP VERECEK'

Mezun olan öğrencilere seslenen Yücel, "Mezun olan öğrencilerimiz üniversite sınavına girdiğinde sınav sistemi değişebilir, değişmesi de gerekir. Biz şu anda dünyada da çok az olan sıralama sistemini uyguluyoruz. 2 buçuk milyon gencimizi yukardan aşağıya sıralıyoruz. 50. yıl kampüsünün Çiçekliköy'de yapılması ile ilgili çok büyük ısrarlarım oldu. Çocuklarımızın bu yeşilliğin ve doğanın içinde bulunan güzel ortamda yetişmesini arzu ettik. Bu kampüs ile ilgili farklı farklı alanlarda çalışmalarımız olacak. Burada dünyadaki eğitim sistemlerine örnek olabilecek bir yapıyı inşa ediyoruz. Gençlerimiz seneye liseye gidecekler, sonra üniversiteye gidecekler. Bu gençlerimiz 13-14 yıl sonra iş hayatına atılacak. Peki 10 yıl sonranın dünyası ne olacak? Biliyorum ki çok şey değişecek. Eğitim bu problemlere cevap verecek, eğitim bunun için var" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZ GELECEKTEKİ DÜNYANIN SORUNLARINI ÇÖZECEK'

Dijitalleşmenin giderek hızlandığını ifade eden Yücel, "İlerleyen dönemlerde dijital bir dünya, dijital bir yapı olacak. Sağlık çok değişecek. Güney Afrika'daki bir doktor Türkiye'de ameliyat yapabilecek. Teknoloji ile ilgili yapılan çalışmalar çok gelişmiş durumda. Biz öğrencilerimizi bu dünyanın değil, gelecekteki dünyanın sorunlarını çözmesi için hazırlıyoruz. Mezun olduğunuz zaman bambaşka meslekler ortaya çıkacak. Bugünün en önemli mesleklerinden biri veri mühendisliği, veri analizidir, yapay zekadır. Bunu artık her alanda uygulayabilecek bir eğitim veriyoruz. Yapılan laboratuvar çalışmalarında bunları dünyayla iş birliği halinde yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜNYA STANDARDINDA EĞİTİM ALDIK

Mezun olan öğrencilerden Berk Soyuer, "Bizim için çok güzel bir gündü. Kep töreni hepimiz için çok heyecanlıydı. Karnem çok güzel geldi ve tatil döneminde dinlenmeyi planlıyorum" dedi. Ailesiyle birlikte keyifli bir tören geçirdiğini belirten Pınar Balkaya, "Bugün keplerimizi attık, karnemde ortalamam 100 geldi. Yaz tatilinde kitap okumayı ve denize girmeyi düşünüyorum. Tatilde ayrıca yurt dışına çıkacağım. İleride politikacı olmak istiyorum." şeklinde konuştu. Mezuniyet töreni için öğretmenler eşliğinde prova yaptıklarını ifade eden Ahmet Ömer Erkenci, "Yakın dönemdeki sınavlarımız çok güzel geçti. İleride uçak mühendisi olmak istiyorum. Burada aldığımız kaliteli eğitimden çok memnunuz, gerçekten dünya vatandaşı standardında eğitim aldığımızı düşünüyorum" dedi.

- İzmir