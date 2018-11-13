Bahçeşehir Koleji'nin Antrenman Salonu Hizmete Girdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir
Koleji'nin yeni antrenman salonu Maltepe
'de açıldı.
Bahçeşehir Koleji'nin Maltepe'deki kampüsünde gerçekleştirilen açılışa Bahçeşehir Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel
'in yanı sıra basketbol
takımı teknik heyeti ve oyuncular katıldı.
Kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştiren Hüseyin Yücel, eğitimle sporu bir araya getirdiklerini belirterek, "Burası bir okul ama artık aynı zamanda Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın yeni evi. Takımımız Süper Lig'deki maçlara burada hazırlanacak. Çok fazla yer vardı ama biz bu yatırım için bir okulun içini tercih ettik. Anaokulundan liseye kadar öğrenciler, abilerini burada izleyip motive olacak ve sporu daha çok sevecekler. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanımız, 'Spor çocukların derslerini etkiler lakin olumlu şekilde etkiler.' demişti. Biz de bu noktadayız. Okul binalarının artık sadece ders işlenen yerlerin dışına çıkmasını istiyoruz. Bundan dolayı da okul-kulüp iş birliğinin somut bir adımı olarak buranın açılışını yapıyoruz." şeklinde konuştu.
Kısa bir süre içinde yeni maç salonuna da kavuşacaklarını aktaran Yücel, salonda öğrencilerin etkinlik yapabileceği ekstra alan olacağını belirtti.
Ligin yeni ekiplerinden olmalarına rağmen başarılı sonuçlar aldıklarını vurgulayan Yücel şunları kaydetti: "Sportif başarıdan ziyade lige yeni bir soluk getirmek istiyorduk. Ligde 6 maçta 3 galibiyet aldık. Son Fenerbahçe
maçımız kıran kırana geçti, oyuncularımız çok iyi mücadele etti ama Euroleague şampiyonu Fenerbahçe, son çeyrekte kazanmayı bildi. Futbol
sadece futbol değildir deniliyor, bizim için de basketbol sadece basketbol değil. Bir takım oyunu ve çocuklarımızı spora daha çok çekme anlamında misyon olarak görüyoruz. Bu sene hedefimiz play-offlara kalarak önümüzdeki yıl Avrupa
'da yer almak. Yeni bir ekibiz ama mücadeleden dolayı her şey gayet yolunda gidiyor."
Başantrenör Dedas: "Burası bizim yuvamız olacak"
Yeni bir salona kavuşmanın kendilerini mutlu ettiğini belirten Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas, "Burası bizim yuvamız olacak. Tüm antrenmanları burada yapacağız. Takıma iyi basketbol oynatmak benim görevim. Burada takımı daha iyi yerlere getirmek için çok çalışacağız. Önceliğimiz daha iyi basketbol oynamak. Bunun dışında organizasyonumuzun büyümesi de çok önemli. Bugünkü açılışla büyük bir adım attık. Bunu yaptığımız için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.
Yeni salonun aynı zamanda altyapı takımları için de kullanılacağını belirten Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Genel Sekreteri Alpaslan Aydın
ise şunları kaydetti: " Enver Yücel
, Hüseyin Yücel ve Ömer Yücel
'e bu salonu bizlere kazandırdıkları için çok teşekkür ederiz. Burası ayrıca altyapının kullanacağı bir salon olacak. A takımla kaynaşmalarını istiyoruz. İnanıyoruz ki ileride planladığımız altyapıya büyük bir katkıda bulunacağız. Türkiye
'de altyapı olarak 6 ayrı yerde merkez kurduk. Önümüzdeki yıllarda daha büyük rakamlara ulaşacağız. Geçen sene kurulan bir takım olarak bu sene Süper Lig'e çıktık. Şu ana kadar 6 maçta 3 galibiyet aldık. Tabii ki daha iyisi olabilir ama şu ana kadar iyi gittik. Son periyotlarda biraz kesiliyoruz. Takım olarak biraz tecrübesiziz ama daha da iyi olacağımızı düşünüyorum."