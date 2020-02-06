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Bahçeşehir Koleji'nin, Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçakla aynı gün İzmir'e gittiği ortaya çıktı

Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte kaza geçiren uçağın, öncesinde Bahçeşehir Koleji'ni İzmir'e taşıdığı öğrenildi. Bahçeşehir'de oyuncuların yaşadıkları korku nedeniyle İstanbul'a kara yoluyla dönmek istedikleri belirtildi.

06.02.2020 09:03 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:30

FIBA Europe Cup'ta Pınar Karşıyaka deplasmanına çıkan Koleji'nin bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte kaza geçiren uçakla 'e geldiği ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre; aynı uçakla dün öğlen saat 12.20'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na hareket eden kafile, uçağın dönüşte piste inişte kaza geçirmesinin şokunu yaşadı.

DÖNÜŞÜ KARA YOLUYLA YAPMAYI TALEP ETTİLER

Olumsuz hava şartları yüzünden kafilenin aynı uçakla İzmir'e yolculuğu boyunca türbülans yaşadığı, kaza haberini alan bazı basketbolcuların İstanbul'a dönüşün kara yoluyla yapılmasını talep ettiği öğrenildi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'ndaki maçı 96-65 kaybeden Bahçeşehir, Europe Cup'ta çeyrek finale çıkmayı daha önce garantilemişti.

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Bahçeşehir Koleji'nin, Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçakla aynı gün İzmir'e gittiği ortaya çıktı

Sabiha Gökçen, Bahçeşehir, İzmir, Spor


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