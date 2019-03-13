13 Mart 2019, 14:45
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Bahçeşehir Koleji Öğrencilerine ABD'de Eğitim Olanakları Anlatıldı

Bahçeşehir Koleji Öğrencilerine ABD

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden gelen bir heyet, Bahçeşehir Koleji öğrencilerine ABD'de eğitim olanaklarını anlattı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden gelen bir heyet, Bahçeşehir Koleji öğrencilerine ABD'de eğitim olanaklarını anlattı.

ABD Büyükelçiliği Vize Bölümünden Konsolos Yardımcısı Berna Keen, Vize Bölümü görevlisi Helin İçinsel, Büyükelçilik Üniversite Eğitim Koordinatörü Deniz Can ve Türk Amerikan Derneği EducationUSA Merkezi Danışmanı Naz Etçioğlu, Bahçeşehir Koleji Konyaaltı kampüsünü ziyaret etti.

Okulu gezen ABD'li heyete, 4 kişilik bir öğrenci grubu rehberlik etti.

Kampüs Müdürü Serdar Aydın ve İngilizce Bölüm Başkanı Ceyda Aras Tunca'nın da eşlik ettiği heyet, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gezi ve incelemenin ardından ABD Büyükelçiliği Vize Bölümünden Konsolos Yardımcısı Berna Keen ve Türk Amerikan Derneği EducationUSA Merkezi Danışmanı Naz Etçioğlu, konferans salonunda düzenlenen toplantıda, ABD'de yaşam, eğitim olanakları ve sağlanan burslar hakkında öğrencilere bilgi verdi. Vize, Ankara, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Kaynak: AA