Bahçeşehir Koleji Oyuncuları Gaziantepli Öğrencilerle Buluştu

06 Aralık 2018 Perşembe 10:38



06 Aralık 2018 Perşembe 10:38

BAHÇEŞEHİR Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve Bahçeşehir Koleji Basketbol takımı kolejin Gaziantep kampüsünde öğrencilerle bir araya geldi.Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'de bu akşam Gaziantep Basketbol ile karşılaşacak olan Bahçeşehir Koleji basketbol takımı kente geldi. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile takımın Başantrenörü Stefanos Dedas, yardımcı antrenörler ve oyuncular, Güneykent Mahallesi'ndeki kampüste büyük bir coşkuyla karşılandı. Oyuncular öğrencilerle tokalaşarak teşekkür etti. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel karşılama için öğrencilere ve okul yönetimine teşekkür ederek öğrencilere seslendi."HAYATINIZIN BİR DÖNEMİNDE MUTLAKA SPOR OLSUN"Hüseyin Yücel takımın kuruluş amacının Bahçeşehir Koleji öğrencileri için olduğunu ifade ederek, "Bu takımı sizler için kurduk. Bunu sakın unutmayın. Özellikle geçen sene başlattığımız altyapılar ve önümüzdeki ay başlayacak altyapı seçmelerine muhakkak iştirak edin. Yani burada sadece profesyonel basketbolcuların katıldığı bir organizasyon gibi değerlendirmeyin. Çünkü içinde bulunmuş olduğunuz okul sadece size akademik bilgileri aktaran değil aynı zamanda özellikle sanat ve sporda da muhakkak okulun birikiminden faydalanın. Hayatınızın bir döneminde muhakkak spor olsun" dedi."BİZ ADIM ATTIK SİZLER YÖNETECEKSİNİZ"Sporun öneminin iş yaşamın da daha da fazla anlaşılacağına dikkat çeken Yücel, "Önümüzdeki haftalarda seçmeler yapılacak. Gaziantep'e de buradan müjde verelim, Antep'i de ayıracağız bu konuyla alakalı. Tekrardan belirtmek isterim ki bu takım sizlerin Antep'te ki öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm Türkiye'de ki Bahçeşehir Koleji ailesinin. Buradan sizler aracılığıyla takımımızla alakalı bir haber vereyim. Takımı bizler, İstanbul'da iki yönetici olarak kurduk. Ama önümüzdeki senelerde bu takımı tamamıyla Bahçeşehir Koleji bünyesinden ayırıp sizlerin kendi takımınızın delegesi olacağı ve kendi başkanınızı seçeceğiniz bir yapıya büründürmek istiyoruz. Transferleri de siz yapacaksınız, organizasyonu da siz yöneteceksiniz. Biz bir adım attık sizler devam edeceksiniz. Buradaki kalabalıktan da anladığım kadarı ile yanlış bir adım atmamışız. Doğru yoldayız, sizlere tekrardan teşekkür ediyorum" diye konuştu.Yücel'in konuşmasının ardından öğrenciler takım oyuncularına sorular sordu. - Gaziantep