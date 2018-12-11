11 Aralık 2018 Salı 13:42



11 Aralık 2018 Salı 13:42

Bahçeşehir Koleji ile eğitim bilimci ve yazar Dr. Özgür Bolat iş birliğinde "Mutlu çocuk, başarılı gelecek" hedefiyle hayata geçirilen, "Bahçeşehir Koleji Özgür Bolat Anne Baba Okulu"nun ilk semineri iş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimlere verildi.Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirilen programda, üç modül ve dört oturumdan oluşan, ailelere gizli dinamiklerini, çocuk yetiştirme modellerini ve kendi ebeveynlik tarzlarını bilimsel anketler ve etkinlikler aracılığıyla keşfettirmeyi, etkinlikler ve ödevlerle mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmenin felsefesini öğretmeyi amaçlayan Anne Baba Okulu'nun ilk modülü Bolat'ın sunumuyla ünlü isimlere aktarıldı.Bolat, "Ebeveynliğinizi etkileyen gizli dinamikler neler?", "Çocuklar birey olarak nasıl yetiştirilir?" ve "Kendimizle kurduğumuz ilişki çocukla ilişkimizi nasıl belirler?" başlıklarını ele aldığı konuşmasında, "Çocuk yetiştirmek kendini yetiştirmektir", "Sahip olmak istediğiniz değil, sahip olduğunuz çocuğu yetiştirin", "Çocuğu geleceğe göre değil, geleceği çocuğa göre şekillendirin", "Çocukla kurulan ilişki, onun gelişiminden daha önemlidir", "Konuşarak değil, dinleyerek ilişki kurulur" gibi önerilere de değindi.Bolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kolej ile yaptıkları gözlemler sonucunda, okulda yaşanan sorunların birçoğunun, anne ve babanın çocuğuyla arasındaki ilişkiden kaynaklandığı izlenimini elde ettiklerini söyledi.Çocuklarına yargılayıcı davranan ebeveynlerin onlarda kaygı oluşturduğunu aktaran Bolat, anne ve babaların aslında bunu yaparken kendilerini de yargıladıklarını kaydetti.Bolat, "Bu nedenle, çocuk yetiştirmek kendini yetiştirmektir diyoruz. Anne ve baba okulunu da çocuk yetiştirmek kendini yetiştirmektir veya kendinizle kurduğunuz ilişki çocukla kurduğunuz ilişkiyi belirler söyleminden yola çıkarak açtık. Eğitim 3 modülden oluşuyor. Hedefimiz, projeyi önce Bahçeşehir velilerinde sonra da Türkiye'de yaygınlaştırmak." diye konuştu.Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise 21. yüzyıl dünyasında okul binalarının öğrencilere sadece bilgi aşılayan binalar olmaktan çıkmasının elzem olduğunu söyledi.Günümüzde, çocukların istedikleri bilgiye her yerden ulaşabildiğine değinen Yücel, artık çocuğun öz güveninin gelişmesi, kendini ifade edebilmesi ve farklılıklara saygı duyması gibi değerlerin daha da ön plana çıkacağını belirtti.Yücel, bu değerler için anne ve babaların da kendilerine destek olması ve bilinçli davranmasının gerekliliğine dikkati çekerek, "Bilgi ve robotik kodlama tabii ki çok önemli ama biz asıl robotların öğretemeyeceği değerleri çocuğumuza aşılamalıyız. Bunun da anne ve babasız olması mümkün değil. İşte bu noktada Özgür Bolat'la bir program geliştirdik. Program kapsamında, anne ve babaların da okulu olacak, tahtaya çıkacaklar ve ödevleri de olacak." ifadelerini kullandı.Eğitim programının, kolejin Nakkaştepe Kampüsü'nde süreceğini aktaran Yücel, isteyen herkesin programa katılabileceğini belirtti.Seminere, Nil Karaibrahimgil, Derya Baykal, Buse Terim, Ayşe Tolga, Günseli Kato ve Erdoğan Aktaş gibi isimler katıldı.