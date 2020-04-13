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Bahçeşehir Koleji uzaktan eğitim sürecini sürdürüyor

Edirne Bahçeşehir Koleji, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrencilere eğitimlerini Metodbox yöntemiyle uzaktan eğitim süreciyle yürütüyor.

13.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:48
Bahçeşehir Koleji uzaktan eğitim sürecini sürdürüyor
Edirne Bahçeşehir Koleji, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrencilere eğitimlerini Metodbox yöntemiyle uzaktan eğitim süreciyle yürütüyor.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler Metodbox yöntemi ile zaman ve mekan kısıtlaması olmadan internet olan her yerden, her türlü akıllı cihaz ile eğitim öğretim hayatlarına devam edebiliyor.
Öğrendiklerini pekiştiriyorlar. Böylece öğrenciler daha keyifli bir öğrenme süreci deneyimlemiş oluyor.

Bahçeşehir Koleji Edirne Kampüsü İlköğretim Müdürü Mahmut Boztürk, tedbirler kapsamında evde kalan öğrencilerin online şekilde eğitimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Online içerikler sayesinde öğrencilerin kendilerini geliştirdiğini aktaran Boztürk, "Her ders ile ilgili sayısız eğitici içeriğimiz bu platformda yer alıyor, dersler bazında konu anlatım videoları, farklı yaş grupları için STEM, sanat, bilim, matematik ve birçok etkinlik öğrencilerimiz için hazırlandı, öğrencilerimiz videoları izliyor, etkinlikleri evde gerçekleştiriyor. Bahçeşehir Koleji olarak uzaktan eğitim sürecini başarıyla yürütmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lise Müdürü Aysun Yiğitsoy da dijital öğrenme platformu Metodbox'ı bu süreçten önce de kullandıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Pandemi nedeniyle dünya çapında yaşanan bu zor günleri umuyorum ki atlatacağız. Ancak bu zor günlerde bile öğrencilerimizin öğrenme merakını canlı tutmak, akademik ve sosyal gelişimlerine kesintisiz devam etmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Umuyorum en kısa sürede her şeyi geride bırakacak, yine çocuklarımızı okullarımızda kucaklayacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Güncel
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