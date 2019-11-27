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Bahçeşehir Koleji ve Pınar Karşıyaka, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda aynı grupta yer alacak

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ilk turunda gruplarını lider tamamlayan Bahçeşehir Koleji ile Pınar Karşıyaka, ikinci turda aynı grupta mücadele edecek.

27.11.2019 22:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 22:38Bahçeşehir Koleji ve Pınar Karşıyaka, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda aynı grupta yer alacak
Basketbol FIBA Erkekler Kupası ilk turunda gruplarını lider tamamlayan Bahçeşehir Koleji ile Pınar Karşıyaka, ikinci turda aynı grupta mücadele edecek.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden ekiplerden Bahçeşehir Koleji D Grubu'nu, Pınar Karşıyaka ise E Grubu'nu lider tamamladı.
Buna göre yollarına L Grubu'nda devam edecek iki Türk ekibi, ilk 2 takımın çeyrek finale yükseleceği grupta Hollanda'dan ZZ Leiden ve Rusya'dan Enisey'le mücadele edecek.
Kupada 11 Aralık Çarşamba günü başlaması planlanan ikinci tur maçları, 5 Şubat 2020'de tamamlanacak.

Pınar Karşıyaka, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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