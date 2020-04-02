Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları’ndan iki bin yeni istihdam
Bahçeşehir Koleji &Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, 15 yeni okulun yatırımının sürdüğünü belirterek, gelecek yıl yeni eğitim kurumlarının devreye girmesi ile birlikte 2 bin yeni istihdam yaratacaklarını söyledi.
02.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:49
Bahçeşehir Koleji &Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, 15 yeni okulun yatırımının sürdüğünü belirterek, gelecek yıl yeni eğitim kurumlarının devreye girmesi ile birlikte 2 bin yeni istihdam yaratacaklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Hüseyin Yücel, CEO, Ekonomi