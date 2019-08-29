Bahçeşehir koleji yeni döneme hazır

Türkiye genelinde 12 bin öğretmenle yeni eğitim dönemine hazırlanan Bahçeşehir Koleji, tüm kampüslerinde 'öğrenmeye, öğretmeye hazırız' sloganıyla hizmet içi eğitimlere başladı. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Öğretmenlerimiz bizim en değerli yatırımımız" dedi.

Bahçeşehir Koleji, 2019-2020 eğitim öğretim yılına 60 ilde 128 kampüsünde 12 bin öğretmen ile merhaba demeye hazırlanıyor. Türkiye genelindeki tüm kampüslerden öğretmenler; kolejin yöneticileri ve Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Yenilikçi Eğitim Geliştirme Araştırma Merkezi (YEGAM) tarafından yürütülen eğitimlerle yeni döneme hazırlanıyor. Yeni eğitim modellerinin tüm kampüslerde aynı kalite ve standartlarda hayata geçirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim programı, sunum ve vaka çalışmaları odağında temel yetkinlik kazanımlarına odaklanıyor

Okul müdürleri ve okul müdür yardımcıları için ağustos ayında hizmet içi eğitimleri gerçekleştirildi. Hizmet içi eğitimler; eğitim modellerinden finansa, insan kaynaklarından kurumsal iletişime dek tüm alanlarda kapsamlı olarak gerçekleştirildi.

ÖZLEM DAĞ: ÖĞRETMENLERİMİZ BİZİM EN DEĞERLİ YATIRIMIMIZ

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, öğretmenlerin eğitimin en önemli unsuru olduğunu söyleyerek, "Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının yarım asrı aşkın tecrübesi ve öğretmenlerimizin dinamizminin yarattığı değerin farkındayız. Bu değeri korumak ve yükseltmek için de en büyük yatırımımızı öğretmenlerimize yapıyoruz" diye konuştu.

"ÖĞRETMENLERİMİZ NE KADAR MUTLU OLURLARSA EĞİTİM DE O KADAR BAŞARILI OLUR"

Eğitim modelleri, ortamları ve teknolojilerinde olduğu gibi öğretmenlere sunulan olanaklarla da Türkiye'de öncülük etmeyi amaçladıklarını söyleyen Dağ, "Öğretmenlerimiz işlerini yaparken ne kadar mutlu olurlarsa eğitim de o kadar başarılı olur. Bahçeşehir Koleji olarak öğretmenlerimize sunduğumuz olanaklar, bizim onlara ve eğitimin iyileştirilmesine olan borcumuzdur. Öğretmenlerimiz, BAU Global'in dünyanın dört bir yanında bulunan kampüslerinde dünyada eğitimi yakından inceleme ve deneyim kazanma olanağı buluyorlar. Dünyadaki eğitim modellerini herkesten önce deneyimleyen ve bu konuda kendilerini geliştiren Bahçeşehir Koleji öğretmenleri, yeni eğitim modelleri tasarlayan eğitim liderleri oluyorlar" dedi.

BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi yüksek lisans ve doktora programlarına girmeye hak kazanan Bahçeşehir Koleji öğretmenlerine yüzde 75 oranında burs olanağı sunuluyor. Öğretmen çocuklarına da yüzde 100'ü bulan oranlarda eğitim bursu olanağı veriliyor. Bu yıl ayrıca tüm öğretmenlere, kapsamı oldukça geniş tutulan doğum paketini de kapsayan özel sağlık sigortası güvencesi sunuldu.