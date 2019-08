Bahçeşehir Kolejinden Muş'a 15 milyon liralık eğitim yatırımı

Bahçeşehir Koleji yeni eğitim döneminde eğitim yatırımlarına devam ediyor.

Türkiye'nin 60 ilinde 128 kampüsle yeni döneme başlayacak Bahçeşehir Kolejinin yeni eğitim yatırımlarından Muş 1071 kampüsü, geniş bir katılımla gerçekleşen törenle açıldı. 15 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen 29 derslikli Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Bahçeşehir Koleji Kampüsü'nün 25 Ağustos'ta düzenlenen açılış törenine Korkut Kaymakamı Muharrem Eligül, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Muş 1071 Kampüsü Kurucu Temsilcileri Serdal Arslan ve Bekir Gülsarı, Bahçeşehir Koleji yöneticileri, veliler ve davetliler katıldı.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı (BUEK) Enver Yücel: "Muş'a kaliteli eğitimi getiriyoruz."

Muş 1071 kampüsünün açılış töreninde konuşan BUEK Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji ile Muş'a kaliteli eğitimi getirdiklerini söyledi. Yücel sözlerine şöyle devam etti: "Kurucu temsilcilerimiz Serdar Arslan, Bekir Gülsarı ve takım arkadaşları bizlere 4 yıl önce gelip, 'Muş'ta Bahçeşehir Kolejini açmak istiyoruz, Muş'un buna çok ihtiyacı var' dedikleri zaman, her türlü yardımı yapacağımızı ifade ettik. Bugün bunu gerçekleştirmekten dolayı çok gururluyum. Türkiye'nin her noktasında eğitim kurumları açıp, 'kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır anlayışıyla' hareket ediyoruz. Türkiye, dünyada 17. en büyük ekonomi. İlk 10'da olmamız lazım. Teknoloji üretmeli, katma değeri yüksek üretim yapmalıyız. Katma değeri yüksek üretim yapamazsanız zengin olamazsınız. Bu da büyük ölçüde iyi ve kaliteli eğitimle sağlanabilir."

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ:"Hedefimiz 1071'in ruhunu ve gücünü eğitimle 2071'e taşımak."

Açılış törenin konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji olarak hedeflerinin 1071'in ruhunu ve gücünü eğitimin gücüyle 2071'e taşımak olduğunu söyledi. "Bu önemli coğrafyada tarihimizin mirasıyla atalarımıza layık evlatlar yetiştirmek için çalışıyoruz. Tarihine, kültürüne, vatanına, değerlerine sahip çıkan; bilimin aydınlığında ilerleyen bireyleri modern eğitim anlayışımızla yetiştireceğiz." diyen Dağ, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak büyük bir aile olduklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Her Bahçeşehir Koleji öğrencisi, üniversitesinden yaz okullarına dek dünyanın dört bir yanında faaliyet veren büyük bir eğitim ailesinde olmanın avantajını yaşamaktadır. Bizler, eğitim yoluyla dünyayla bütünleşen dünya vatandaşları yetiştiriyoruz. Bu hedefle de öğrencilerimize sınırsız olanaklar sunuyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla Büyük Bahçeşehir Koleji Ailesi'ne katılan Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsümüzdeki öğrencilerimiz de bu anlayışla eğitim görecekler. Büyük bir eğitim ailesinde yetişmenin kültürünü edinecekler. Öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmayı, ülkelerine yararlı işler yapmak için çalışmayı kişiliklerinin bir parçası olarak benimseyecekler. Muş 1071 Kampüsümüzdeki öğrencilerimizden beklentim ve umudum büyük. Onların hem büyük başarılara imza atarak hem bizleri hem Muş'u gururlandıracaklarını biliyorum."