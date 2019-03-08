Bahçeşehir Okulundan Farklı 8 Mart Kutlaması

DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir
Koleji 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle farklı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler annelerine gül götürdüler.
Düzce'de 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde açılan Bahçeşehir Koleji yaptığı etkinliklerle adından söz ettiriyor. Okul yönetimi ve Okul Aile Birliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
veliye gül gönderme etkinliği yaptılar. Okul yönetimi annelerine vermeleri için öğrencilere çiçek verdiler. Velilerde, okul bahçesinde çocuklarını ellerinde çiçekle görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. - DÜZCE
Dünya Kadınlar Günü, Düzce, Güncel
Kaynak: İHA