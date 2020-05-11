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BAHÇEŞEHİR TEM OTOYOLU'NDAKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde Bahçeşehir TEM Otoyolu Mahmutbey gişer istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

11.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 11.05.2020 11:19
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde Bahçeşehir TEM Otoyolu Mahmutbey gişer istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00'da sona erdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler de bugün itibarıyla kontrollü şekilde faaliyete geçiyor. İşlerine gitmek için sabah saatlerinde araçlarıyla yola çıkan İstanbullular TEM Otoyou Bahçeşehir Mevkiinde yoğunluğa neden oldu. İstanbul genelinde ise trafik yoğunluğu saat 10.30 sıralarında yüzde 24 olarak ölçüldü. BAHÇEŞEHİR TEM OTOYOLU’NDAKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Bahçeşehir, İstanbul, Sabah, Güncel, Haber

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