Bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı
Operasyonun düzenlendiği evin bahçesindeki hint kenevirlerinden görüntüler Düzce'de polis ekipleri bahçesinde Hint keneviri yetiştiren bir kişiyi gözaltına aldı.
02.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:38
Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sallar Mahallesi'nde uyuşturucu madde elde etmek için Hint keneviri ektiği tespit edilen 1 şüphelinin evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda ev ve bahçede yapılan aramada, 289 kök kenevir bitkisi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA