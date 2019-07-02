02.07.2019 12:37
Haberler » Güncel » Haber

Bahçesinde kenevir görünce jandarmayı aradı

Bahçesinde kenevir görünce jandarmayı aradı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, meyve bahçesine ekilen 24 kök Hint keneviri imha edilmek üzere söküldü.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, meyve bahçesine ekilen 24 kök Hint keneviri imha edilmek üzere söküldü. Jandarma kenevirleri eken kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.
Gölcük Ümmiye Mahallesi'nde bahçesinde meyve toplayan bir kişi, bahçesinde bulunan bitkilerin Hint keneviri olduğunu fark ederek jandarmaya haber verdi. Bahçeye ekilen bitkilerin kenevir olduğunu tespit eden ekipler, 24 kök keneviri imha etmek üzere söktü. Jandarma kenevirleri eken şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.


- Kocaeli
Kaynak: DHA
Kenevir , Kocaeli , Gölcük , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:36 Askıda Ekmek Projesi için takımlar sahaya indi
14:36 Kaçak sigara operasyonları
14:36 Didim'de araç yangını
14:35 Sahte alkolden hayatlarını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı
14:35 Alosbi itfaiye teşkilatı için önemli bir adım attı
14:35 Başakşehir, Muhammet Demir'i transfer etti
14:35 Erzincan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı