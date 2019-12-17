Haberler » 3. Sayfa » Bahçesinde ölü bulundu - Haberler

Bahçesinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinin bahçesinde çapa yapan 51 yaşındaki şahıs bahçesinde ölü bulundu.

17.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:40Bahçesinde ölü bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinin bahçesinde çapa yapan 51 yaşındaki şahıs bahçesinde ölü bulundu.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin D. (51) evinin bahçesinde çalışırken bir anda yere yığıldı. Babası Nihat D., bahçeye indiğinde oğlunu yerde yatarken buldu. Yakınları durumu 112 acil sağlık ekiplerine ve jandarmaya verdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Hüseyin D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Talihsiz adamın cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Hüseyin D.'nin naaşı kesin ölümünün belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla alakalı tahkikat devam ediyor. - BURSA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:02 Güvenlik soruşturması usullerine ilişkin teklif TBMM'de (2) - Haberler
12:02 Oyuncu Fatma Girik: "Sağlığıma kavuşsam 'hanım ağa' rolünde oynayabilirim" - Haberler
12:02 Başkan Zekiye Tekin çömlek başında - Haberler
11:59 45 yıl sonra gelen anlamlı ödül - Haberler
11:57 Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Müşerref'e idam cezası - Haberler
11:54 Almanya'da Türk kökenli milletvekilinin evine taşlı saldırı - Haberler
11:39 12 yaşındaki çocuk, abisinin kamyonetini kullanarak yangından kurtulmayı başardı - Haberler
11:33 Almanya'daki kocasının yanına gitmek için yeğenini kaçırttı - Haberler
11:32 Danıştay: Atatürk 19 Mayıs'ta stadyumlarda anılabilecek - Haberler
11:20 Antalya'daki banka soyguncusu dolandırıldığı için dikkat çekmek istemiş - Haberler
17.12.2019 12:19:20