Bahçesinde şahin buldu, belediyeye teslim etti

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar mahallesinde Mahalle sakini Mahmut Çelikten yaralı olarak bulduğu şahini Bünyan Belediyesi'ne teslim etti.

Bahçesinde şahin buldu, belediyeye teslim etti
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:01
Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar mahallesinde Mahalle sakini Mahmut Çelikten yaralı olarak bulduğu şahini Bünyan Belediyesi'ne teslim etti.

Yaralı Şahin Belediye personeli tarafından teslim alınarak Tedavi edilmek için Bünyan Belediyesine getirildi. Sol ayağı kırılmış olan şahine ilk müdahaleyi yapan ve yaralı ayağı sabitleyen Belediye personeli Akın Ayerdem'de, ilk müdahalenin ardından şahini tedavi için veterinere götürdü.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise duyarlı vatandaşa teşekkür ederek, yaralı şahini iyileşene kadar koruma altına aldıklarını, iyileştikten sonra doğal yaşamına salacaklarını aktardı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Bünyan Belediyesi, Büyüktuzhisar, Kayseri, Bünyan, Güncel, Haber

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