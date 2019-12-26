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Bahçesinde vurulmuş halde bulundu

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Gürceğiz Mahallesi'nde bir kişi bahçesinde ölü bulundu.

26.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:16 Bahçesinde vurulmuş halde bulundu
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Gürceğiz Mahallesi'nde bir kişi bahçesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Gürceğiz Mahallesi'nde ikamet eden 65 yaşındaki Erul Yılmaz bugün sabah saatlerinde kendisine ait meyve bahçesinde silahla vurulmuş halde bulundu. Ailesi tarafından bulunan Yılmaz için 112 sağlık ekiplerine verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etmesinin ardından jandarma ve cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Çiftçilik ve dolmuş şoförlüğü yaptığı öğrenilen 3 çocuk babası Yılmaz'ın av tüfeğiyle intihar ettiği tahmin ediliyor.

Olay yerinde yapılan incelenin ardından Yılmaz'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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